Operários colocam estacas para sustentar prédio com risco de desabamento no litoral de SP Moradores contaram que ouviram um forte barulho e perceberam uma movimentação estranha na estrutura

Um prédio residencial pode desabar a qualquer momento no bairro da Aviação, na Praia Grande (SP). Moradores tiveram de abandonar os apartamentos às pressas depois de três colunas de sustentação do edifício se romperem. O prédio de 19 andares e 133 apartamentos foi evacuado na hora e continua interditado devido ao risco de desabamento. Operários estão colocando estacas no subsolo para ajudar na sustentação. A Defesa Civil investiga se a estrutura está de fato condenada.