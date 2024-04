Padrasto acusado de jogar enteado de 5 anos em córrego tem prisão preventiva decretada Em depoimento, o homem diz não lembrar do que aconteceu

Um padrasto foi preso acusado de tentar matar o enteado, de 5 anos, em Leme, no interior de São Paulo. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e a prisão foi convertida para preventiva em audiência de custódia que aconteceu na última quinta-feira (7). Câmeras de segurança registraram tudo e, segundo os médicos que atenderam a criança, além de ter sido largada no córrego, ela tinha marcas de agressão no corpo.