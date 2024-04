Pai de família encontrada morta no interior de SP tinha passagem pela polícia, diz delegado Os próximos passos são aguardar a conclusão do laudo pericial e, com o inquérito policial já instaurado, seguir as investigações

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Novidades no caso da família Tofalete. Os corpos de Anderson, Mireli e Izabelly foram encontrados dentro do carro da família no meio de um canavial na cidade de Votuporanga (SP). Todos tinham marcas de tiros no corpo. Mireli tinha saído com o marido e a filha para comemorar o aniversário dela em outra cidade. O Balanço Geral conversou com o delegado do caso, Everson Contelli, que disse que a polícia está trabalhando com a linha de investigação de um crime por homicídio. Os próximos passos são aguardar a conclusão do laudo pericial e, com o inquérito policial já instaurado, seguir as investigações.