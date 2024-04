Pai de fisiculturista assassinado diz que filho iria cobrar dívidas Denis Yoshio estava chegando na casa do irmão para pegar o carro dele emprestado quando foi atingido por quatro disparos

O pai do fisiculturista Denis Yoshio, de 31 anos, disse que o filho iria cobrar uma dívida no momento em que foi assassinado, em São Paulo. Ele estava chegando de carro de aplicativo na casa do irmão para pegar o carro dele emprestado quando foi atingido por quatro disparos.