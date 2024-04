Palmeiras e Santos se enfrentam na final do Paulistão Quem será que leva a tão sonhada taça?

A preparação para a grande final do Paulistão na RECORD está a todo vapor. De um lado, o Verdão tenta ganhar o seu terceiro título consecutivo; do outro, o Santos quer coroar esse começo de ano brilhante do time comandado por Fábio Carille. Quem será que leva a tão sonhada taça?