Passageiro de helicóptero desaparecido mandou áudio para filho falando sobre dificuldade do voo

Rafael Torres, um dos passageiros do helicóptero que desapareceu com quatro pessoas a bordo, em São Paulo, mandou um áudio para o filho. Ele disse que não estava conseguindo chegar em Ilhabela e, antes de perder contato com o heliponto, o piloto da aeronave, Cassiano Teodoro, avisou que estava na região da Fazendinha, próximo à Serra do Mar de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Ele disse que estava tudo "colado", que, no jargão técnico, significa visibilidade ruim. A suspeita das equipes de resgate é de que o helicóptero esteja nessa região.