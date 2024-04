Passista é confundida com "mula de drogas", obrigada pela PF a fazer tomografia e perde o voo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Cíntia é rainha de bateria é estava pronta para enfrentar uma viagem de 20 horas até Benín, na África. Ela era a produtora de um evento sobre carnaval do Brasil no país africano. Mas, uma abordagem da Polícia Federal separou a passista do restante do grupo. Ela passou pelo raio-x sem problemas, nada apitou dentro da bagagem dela, mas, assim que a Cíntia passou o passaporte pelo scanner, ela foi barrada, teve as malas reviradas, foi levada para uma sala reservada com outras cinco pessoas, suspeitas de tráfico de drogas. A passista foi levada para um hospital para fazer uma tomografia e acabou perdendo o voo e o evento.