Personagem da Carreta Furacão viraliza ao dançar com cachorro de rua durante apresentação

Animador da criançada e de muita gente grande, o personagem inspirado no Fofão, que desfila pelas cidades do Brasil pela Carreta Furacão, viralizou em um vídeo nas redes sociais abraçando e correndo com um cachorro caramelo vira-lata no colo. O dançarino Eduardo José, de 20 anos, que trabalha no tradicional 'trenzinho' de Caldas Novas (GO), conversou com a RECORD e revelou já ser um velho conhecido do animal.