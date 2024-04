PF prende chefe do "clã Mota", que comanda tráfico de drogas na fronteira entre Brasil e Paraguai A família do criminoso atua no narcotráfico desde 1970

Antônio Joaquim Mota, o chefe do “clã Mota”, foi preso pela Polícia Federal enquanto dirigia um carro de luxo avaliado em quase R$ 1 milhão. A família do criminoso atua no narcotráfico desde 1970, fazendo o escoamento de cocaína, através de portos brasileiros para a Europa. O filho de Antônio Joaquim está na lista dos criminosos mais procurados e mais perigosos do mundo.