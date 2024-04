Alto contraste

A Polícia Federal está atrás dos mecânicos e dos pilotos de aeronaves utilizadas no transporte de cocaína para outros estados e até outros países. A central de distribuição fica no estado de São Paulo, mas tem braços no país inteiro. 16 pessoas já estão presas e dois estão foragidos.