Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O piloto Mauro Ribeiro, de 60 anos, que desapareceu, depois de decolar em um avião particular, foi encontrado vivo em uma região de mata. O empresário e também piloto saiu de um aeroclube com destino a uma cidade onde tem várias propriedades, mas não chegou ao destino. Buscas começaram e Mauro foi encontrado consciente. Paraquedistas da Força Aérea ajudaram no resgate.