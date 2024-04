Alto contraste

Uma família rica encomendou um quadro de um pintor famoso, mas com o passar dos anos, ele foi perdido. A última aparição dele foi em uma exposição em 1925. A dona do quadro morreu durante a segunda guerra e o quadro pode ter sido saqueado pelos nazistas. Agora, 100 anos depois, o quadro reapareceu em uma casa de leilões. Será que é o fim do mistério?