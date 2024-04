Pistoleiros contratados para matar brasileiro são presos em SP

Alto contraste

A polícia prendeu dois pistoleiros internacionais, matadores de aluguel estrangeiros, que foram contratados para matar uma pessoa em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Após executar o alvo, eles embarcaram como turistas para São Paulo para não levantar suspeitas, mas foram presos quando chegaram no terminal rodoviário da Barra Funda, na capital paulista. O homem assassinado é Eliston Aparecido.