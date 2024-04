Pitbull ataca e mata cão da raça yorkshire No momento do ataque, o pitbull estava de coleira, mas sem a focinheira

Um cachorro da raça pitbull atacou e matou outro cão da raça yorkshire. Gabi estava deitada na garagem de casa quando o pitbull se aproximou do portão e a cadelinha foi arrancada para o lado de fora. Ela morreu na calçada e no momento do ataque, o pitbull estava de coleira, mas sem a focinheira. O acessório é obrigatório para este tipo de raça.