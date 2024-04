Polícia do Rio faz operação para prender suspeitos de envolvimento no assassinato de advogado A vítima foi morta a tiros perto da sede da OAB

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A polícia realiza nesta segunda (4) uma operação para prender os envolvidos na execução do advogado Rodrigo Crespo, no Rio de Janeiro. A vítima foi assassinada a tiros perto da sede da Ordem dos Advogados do Brasil, há oito dias.