Polícia identifica suspeito de matar mãe e filha em Guarulhos

A polícia identificou o suspeito de matar mãe e filha dentro de casa em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Tarcísio Gomes foi flagrado por câmeras de segurança pulando o muro da casa da família antes do crime. De acordo com vizinhos, Shirley, que morava com os filhos no local há 15 anos, trabalhava fazendo bicos e a filha Geovana era estudante. Já Tarcísio era vizinho da família. Segundo moradores da região, o homem tinha problemas com outros vizinhos, além de brigas com pessoas do trabalho.