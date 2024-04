Alto contraste

O corpo do cantor de piseiro, Ton Ferreira, de 34 anos, foi encontrado em um terreno abandonado em São José dos Campos, interior de São Paulo. Ton estava desaparecido havia uma semana. O cantor deixou o filho no hospital com a esposa e foi cumprir um compromisso profissional. Depois da apresentação, ele foi até um bar, conversou com amigos e nunca mais foi visto.