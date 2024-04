Polícia Militar é acionada após confusão generalizada no centro de SP

Alto contraste

Na noite do último domingo (31), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação de sossego em uma das pensões do tráfico, na Alameda Barão de Piracicaba, centro de São Paulo. Ao chegarem no local, os policiais constataram que a via estava totalmente bloqueada e abriram conversas para que a mesma fosse desbloqueada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os agentes intervieram com uso de munição de “menor potencial ofensivo”. Durante a ação, dois policiais e duas mulheres ficaram feridos; todos foram socorridos ao Pronto Socorro da Santa Casa e liberados após atendimento médico.