Polícia pede prisão de mais seis envolvidos no sequestro de Marcelinho Carioca 10 pessoas teriam participado diretamente do sequestro

A polícia pediu a prisão de mais seis envolvidos no sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca. A polícia chegou até eles graças a digitais encontradas no carro que levou o ex-jogador ao cativeiro. Dez pessoas teriam participado diretamente do sequestro e quatro já estão presas. Agora, a Justiça vai decidir se autoriza ou não a prisão desses outros seis envolvidos. Marcelinho Carioca e uma amiga foram sequestrados em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, em dezembro de 2023.