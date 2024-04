Polícia prende coronel suspeito de envolvimento em morte de advogado

Alto contraste

O advogado Roberto havia acabado de resolver uma briga judicial de um terreno avaliado em R$ 150 mil. Ao entrar no seu carro, ele é abordado por um homem encapuzado que atira contra Roberto, que morre na hora. A polícia descobriu o suspeito de ter financiado a execução do advogado. Um coronel da reserva do Exército, Etevaldo Luís. Ele e a mulher suspeita de ser a mandante do crime foram presos.