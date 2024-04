Polícia prende suspeito de invadir prédio para roubar e matar moradora a facadas

Alto contraste

Um homem foi flagrado rondando um prédio, na rua, ele olha dentro de um carro estacionado e tenta ver se tem algum objeto de valor dentro do carro. O suspeito consegue pular o muro e invadir o prédio, força as janelas dos apartamentos e consegue entrar em alguns para roubar carteiras e celulares. Porém, em um dos apartamentos, encontra Amanda, que ainda estava acordada. Ela se assustou, foi agarrada pelo homem e morta com golpes de faca. As câmeras de segurança flagraram o suspeito fugindo em uma bicicleta. Ele foi preso horas depois com objetos pessoais da vítima.