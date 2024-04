Polícia prende suspeito de matar enfermeira grávida no Espírito Santo Homem era abusivo e controlava cada passo dela, até a roupa que ela usava

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Suspeito de matar enfermeira grávida é preso pela polícia. Íris Rocha foi encontrada com marcas de tiros em uma estrada. Cleiton era namorado de Íris e já tinha um histórico de agressões contra a ex. Ele era abusivo e controlava cada passo dela, até a roupa que ela usava. Em depoimento à polícia, ele disse que não participou do crime.