Policiais trocam socos por causa de escala de trabalho em São Bernardo do Campo (SP) Corregedoria do órgão abriu um procedimento interno para apurar as circunstâncias da briga

Um vídeo mostra dois agentes do GOE (Grupo de Operações Especiais), unidade de elite da Polícia Civil, de São Bernardo do Campo brigando na madrugada do último dia 21, por um suposto desentendimento na escala de trabalho. A corregedoria da Polícia Civil abriu um procedimento interno para apurar as circunstâncias da briga.