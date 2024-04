Policiais trocam tiros por engano no Rio O confronto aconteceu entre agentes do BOPE e militares

No meio da madrugada, moradores do Rio de Janeiro começaram a ouvir um tiroteio; foram quase dois minutos de um "som assustador". Tratava-se de um confronto entre agentes do BOPE atirando contra policiais militares por engano.