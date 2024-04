Alto contraste

O Balanço Geral mostrou o caso de um policial que foi detido depois de uma briga de trânsito com um motorista de aplicativo. Na época, o policial Aldir chegou a atirar no motorista. O agente foi solto e agora, depois de três meses, um advogado disse ter sido perseguido pelo mesmo policial depois de se envolver em uma nova confusão no trânsito.