Poste de energia é instalado e fiação passa no meio de casa na zona sul de SP A casa foi construída com os fios passando pelos cômodos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral mostra uma casa, na zona sul de São Paulo, onde a família vive com fio de alta tensão saindo do poste da rua e passando pela casa toda. Tudo começou há mais de 20 anos, quando Milton comprou um terreno para construir a casa dos sonhos da família, e de repente, apareceu um poste cheio de fiação. Ele foi reclamar, mas a companhia de energia da época disse que o terreno é da prefeitura. A casa foi construída com os fios passando pelos cômodos. O caso ainda não terminou na Justiça.