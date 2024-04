Principal suspeito de matar passageiro durante assalto a ônibus é preso no interior paulista A vítima foi morta ao tentar defender o motorista do veículo

A Guarda Municipal encontrou e prendeu Fabian Ribeiro, de 47 anos, o criminoso que embarcou em um ônibus que tinha saído de Campinas, no interior paulista, com destino a Sumaré e anunciou um assalto. O suspeito chegou a atacar com uma faca e matar um dos passageiros, que tentou defender o motorista do veículo.