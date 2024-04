Problema ambiental: produto químico vaza de caminhão e atinge rio em SC As autoridades declararam situação de emergência

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um caminhão carregado com produto químico tombou e o vazamento atingiu o rio que abastece a cidade de Joinville (SC). A água do rio ficou tomada por uma espuma branca, e peixes já apareceram mortos. O governo federal reconheceu a situação de emergência do município.