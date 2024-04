Professor de música com câncer recebe homenagem dos alunos na porta de casa

Alto contraste

O professor Sherlio Moreira, de 48 anos, dá aula de música há 16 anos na mesma escola no Distrito Federal. Mas, ele foi afastado no final do ano passado depois de ser diagnosticado com um câncer no intestino. Por isso, os alunos resolveram prestar uma homenagem ao professor na frente da casa dele. Sherlio se emocionou com o espetáculo feito pelos estudantes. As cenas repercutiram na internet.