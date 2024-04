Professoras têm carros furtados na zona leste de SP

Alto contraste

O Balanço Geral mostrou o drama das professoras que tiveram os carros furtados na frente da creche onde trabalham, em Chácara Cruzeiro do Sul, na zona leste de São Paulo. O estacionamento a céu aberto, na frente da creche, virou um lugar atrativo para os criminosos. Eles agem a qualquer hora do dia, tiram as travas de segurança e em poucos minutos saem com os carros das vítimas. Em uma das ações, uma professora flagrou o exato momento em que os ladrões tentavam abrir o carro dela e conseguiu espantar eles.