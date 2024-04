Quadrilha que rouba remédios aterroriza donos de farmácias em SP

Alto contraste

Donos de farmácias denunciam a ação de uma quadrilha especializada em roubos de medicamentos em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram assaltos em diferentes regiões, sempre na madrugada. Na maioria, todos os assaltantes utilizam máscara, capuz, saco de lixo com bambolê para facilitar a coleta dos produtos e contam com o auxílio de um carro. Além disso, as vítimas afirmam que os assaltantes conseguem codificar o controle dos portões para ter acesso às lojas sem precisar arrombar e chamar atenção. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que todos os casos mencionados são rigorosamente investigados pelas unidades policiais.