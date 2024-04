Quatro crianças são encontradas sozinhas dentro de casa no interior paulista

Alto contraste

Quatro crianças com idades entre 1 e 5 anos de idade foram encontradas abandonadas em uma casa, na cidade de Americana, no interior de São Paulo. Os irmãos foram localizados pela polícia, depois de uma denúncia anônima. Eles estavam completamente sozinhos e sem comida. Quando o Conselho Tutelar chegou na casa, uma das crianças contou que a mãe tinha ido em uma festa e que só voltaria no dia seguinte. As crianças foram levadas para um abrigo e a polícia passou a investigar o caso.