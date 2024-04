Queda de muro no cemitério da Consolação, em SP, derruba energia na vizinhança

Alto contraste

Uma parte do muro que cerca o cemitério da Consolação, na região central de São Paulo, desabou após as fortes chuvas que atingiram a cidade na tarde desta terça-feira (5). O muro atingiu a fiação de energia elétrica durante a queda. Uma moradora da rua, a costureira Jeni Franco, afirmou que a via passou a alagar após o início das obras da Acciona, empresa que faz as obras da Linha 6 Laranja do Metrô há três anos. Ela mostrou a sujeira dentro da sua casa e enviou vídeos que flagraram a grande quantidade de água invadindo o imóvel. A Enel Distribuição São Paulo informou em nota que não tem registros ou chamados de falta de energia para a região e que uma equipe será enviada ao local citado.