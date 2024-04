Recém-nascido engasga ao tomar leite na casa dos avós e é salvo por policiais

Alto contraste

Avós ligaram desesperados para os bombeiros pedindo ajuda com o engasgo do neto recém-nascido. Antony se engasgou com o leite e pelo telefone, os soldados deram as instruções para a avó, Débora, tentar reanimar a criança. Apesar disso, nada trazia o bebê de volta, até que os policiais militarem chegam na casa e de forma heroica, eles conseguiram desengasgar o menino.