Saiba como foi o treino aberto do Corinthians neste sábado (20)

O campeonato paulista começa no próximo domingo (20) com transmissão exclusiva da RECORD. Hoje o Corinthians fez um treino aberto para a torcida. O treino foi feito no estádio do Parque São Jorge, sede do clube e casa histórica do timão.