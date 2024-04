Segundo dia do julgamento de Daniel Alves tem presença de 22 testemunhas Serão ouvidos os policiais que fizeram o primeiro atendimento, quatro amigos de Daniel e a esposa do jogador

O julgamento do jogador Daniel Alves entra no segundo dia nesta terça-feira (6). 22 testemunhas vão ser ouvidas. São os policiais que fizeram o primeiro atendimento ainda na boate, quatro amigos de Daniel, que estavam com ele na casa noturna, e a esposa do jogador, a modelo Joana Sanz. O jogador é acusado de estuprar uma mulher em uma casa noturna, em dezembro de 2022.