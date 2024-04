"Senhor e senhora das armas" são presos na Argentina Eles eram integrantes de uma organização criminosa que comprava armas no leste europeu e revendia para traficantes do Brasil

A polícia prendeu o “senhor e a senhora das armas”. Diego e Julieta eram integrantes de uma organização criminosa que comprava armas no leste europeu e revendia para traficantes do Brasil. O casal chegou a movimentar R$ 1.200.000.000 com a venda de 43 mil fuzis e pistolas. A polícia montou uma operação para desmantelar o esquema e encontrar o casal que estava na lista da Interpol, a polícia internacional. Eles foram presos em Buenos Aires, na Argentina.