Sogra tenta impedir casamento do filho e contrata três pessoas para jogar tinta no vestido da noiva Será que a noiva desistiu de casar?

A família de um noivo não aceitou o casamento do filho porque achou que Alexandra estaria se casando por interesse. A mãe do rapaz passou a elaborar um plano para impedir que a cerimônia acontecesse. Ela contratou três pessoas para jogar tinta vermelha no vestido da noiva, fez uma denúncia anônima alegando que tinha droga no evento e tentou esconder o passaporte da nora.