Um casal de GCMs foi encontrado morto dentro de casa na região do Mandaqui, na zona norte de São Paulo. Os dois eram integrantes da Guarda Civil Metropolitana. Eles estavam sumidos há dois dias, sem ir para o trabalho. Os colegas acharam estranho e decidiram ir até a casa do casal e acharam os dois mortos. De acordo com o Samu, as mortes foram causadas por arma de fogo.