SP: montanha de lixo acumulado em sobrado provoca transtornos e risco à saúde da vizinhança Além do mau cheiro, bichos peçonhentos são vistos no local

Uma montanha de lixo foi flagrada em um sobrado no Tremembé, zona norte De São Paulo. Os moradores da região dizem que é a própria dona quem despeja o lixo no sobrado há três anos. Os vizinhos não aguentam mais conviver com toda essa sujeira que atrai bichos, sem falar no mau cheiro.