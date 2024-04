SS Nemesis: navio que desapareceu há 120 anos é encontrado

Alto contraste

Os restos de um navio que naufragou há 120 anos foram identificados como pertencentes ao SS Nemesis. Em julho de 1904 o navio partiu para uma viagem sem volta. Carregado com carvão, no meio do Oceano Pacífico, o navio foi atingido por uma forte tempestade. SS Nemesis e os 32 tripulantes sumiram nas profundezas. No dia seguinte, apenas vestígios de destroços chegaram à terra firme. O navio, no entanto, nunca foi localizado, mas agora, uma empresa que vasculhava o fundo do oceano em busca de uma carga perdida, se deparou com algo mais valioso, um navio naufragado.