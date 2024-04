Suspeito de matar americano Brent Sikkema é flagrado invadindo o local do crime

Alto contraste

O Balanço Geral traz novas informações sobre a morte misteriosa do dono de uma famosa galeria de arte de Nova York, nos Estados Unidos. Brent G. Sikkema, de 75 anos, foi ferido com golpes de faca no apartamento onde estava no Rio de Janeiro. Câmeras de segurança flagraram o suspeito do crime invadindo o local. Após 15 minutos, ele é visto saindo do apartamento e retira luvas da mão.