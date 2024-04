Suspeito de matar homem para ajudar a namorada é preso em Paris, na França A outra suspeita, ex-cunhada da vítima e namorada do homem preso, foi detida logo após o crime

Uma briga pela guarda de uma criança terminou em tragédia. Elton foi agredido, atropelado e baleado após uma discussão com a ex-cunhada e o atual namorado dela. Eles travavam uma disputa na Justiça pela guarda da menina, que estava com a tia. A ex-cunhada foi presa logo após o crime, mas agora, o namorado dela foi preso. Sandro, de 27 anos, foi se esconder fora do país. Ele foi detido em Paris, na França.