Suspeito de matar sargento aposentado da PM é preso em São Paulo

Há novas informações sobre o caso do sargento aposentado da Polícia Militar que morreu durante uma tentativa de assalto em São Paulo. Um suspeito de atirar e matar Darie Alves Tremura, de 63 anos, foi preso. O policial estava fazendo a escolta de malotes de dinheiro de uma empresa de ônibus com o filho quando foi surpreendido pelos criminosos. O filho de Darie Alves também foi atingido por tiros e está internado em um hospital. A equipe da RECORD conversou com a viúva do sargento.