Um suspeito foi morto a tiros e outro ficou ferido durante uma tentativa de assalto a um escrivão da polícia no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo, na noite da última quinta-feira (29). A vítima estava com a esposa quando os criminosos anunciaram o assalto.