Suzane Von Richthofen utiliza medidas para tentar reduzir restrições de regime aberto

Suzane Von Richthofen, condenada a 39 anos pelo homicídio dos pais, deixou a cadeia em janeiro de 2023, após ficar mais de 20 anos presa. Atualmente, ela cumpre pena no regime aberto, que possui algumas restrições. A defesa dela está recorrendo às notas obtidas por Suzane no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ao trabalho dela na oficina de costura da penitenciária e também às leituras feitas no cárcere para tentar reduzir a sentença e, assim, diminuir restrições do regime aberto.