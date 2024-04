Terceiro suspeito de envolvimento no assassinato de policial e filha é preso no litoral paulista Erivaldo, de 46 anos, foi preso dentro de uma van

O terceiro envolvido na morte do policial, Anderson, de 45 anos, e da filha dele, Alícia, de 19 anos, foi preso. O crime aconteceu em frente a uma farmácia, na zona norte de São Paulo. O PM acabou trocando tiros com criminosos durante uma tentativa de assalto. Erivaldo, de 46 anos, foi preso dentro de uma van no litoral paulista.