Terremoto atinge Taiwan, deixa ao menos nove mortos e mais de 900 feridos

Mais de 900 pessoas sofreram vítimas do terremoto que atingiu Taiwan e ao menos nove mortes foram confirmadas. O tremor foi o mais forte registrado do país nos últimos 25 anos. O abalo sísmico atingiu diferentes locais no país e as penetrações da terra também foram registradas. Segundo a agência meteorológica do Japão, o tremor teve magnitude de 7,7 na escala Richter. O terremoto também foi sentido em cidades da China e do Japão.