Testemunhas contam que motoristas disputavam racha antes de causar acidente em posto de combustível

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, uma motorista perdeu o controle da direção e invadiu um posto de combustíveis. A jovem que estava no banco de trás foi arremessada para fora do carro. Aline, a motorista que perdeu o controle, acredita que rodopiou depois que o carro de um amigo encostou no dela. Entretanto, testemunhas contaram à polícia que os dois disputavam um racha. O Balanço Geral foi entender melhor essa história e descobriu um circuito novo exclusivo, que nem a polícia tinha encontrado.