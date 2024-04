Thiago Brennand é condenado a oito anos de prisão por estupro Esta é a terceira condenação do empresário

Thiago Brennand foi condenado a oito anos de prisão, em regime fechado, por estupro. O empresário também vai ter que pagar R$ 50 mil à vítima. A decisão foi divulgada nesta quinta (18) pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. As penas do empresário já somam 20 anos e dois meses. Dos nove processos nos quais Brennand respondiam, três já tiveram condenação, dois foram encerrados depois do acordo e outros quatro estão em andamento.